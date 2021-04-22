أوروبا تقترح لأول مرة تخفيف استخدام "الكمامة" مع تقدم عملية التطعيم

فاطمة شوقى

أصدر المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC، التوصيات الأولى لتخفيف استخدام الكمامات أو المسافات الجسدية والحجر الصحى المفروض مع تقدم عملية التطعيم، وتعتبر هذه المرة الأولى التى يتم فيها تخفيف استخدام الكمامة، حسب صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدليل الجديد من المركز الأوروبى الذى يراقب الأمراض المعدية فى أوروبا، يقترح إلغاء تدريجى لهذه الإجراءات التقييدية ويقترح أن يتم التدريب على الاسترخاء شيئا فشيئا، فى البداية عند اللقاء بين شخصين، ومع أفراد العائلة أو ما يسمى بالفقاعات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة، أن اجتماعات الأشخاص الذين تم تطعيمهم: الأشخاص الذين لديهم بالفعل الجدول الزمني الكامل قد يجتمعون بدون كمامة ويجب ألا يحافظوا على مسافة جسدية عند الاجتماع مع التطعيمات الأخرى. لا يهم العمر أو الحالة الصحية للمشاركين في الاجتماع.

عندما لا يتم تحصين الجميع: إذا التقى الشباب والبالغون في منتصف العمر الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بأشخاص غير محصنين ، فيمكن إرخاء الكمامة والتباعد الجسدي طالما لا يوجد أحد لديه عامل خطر للإصابة بمرض خطير.

ومع ذلك، يُنصح بالاحتفاظ بالقناع أثناء الاجتماعات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم وغير الملقحين إذا كان أحدهم من كبار السن أو شخصًا معرضًا لخطر الإصابة بكورونا أو عندما يكون هناك انتشار كبير لمتغيرات مثيرة للقلق الفيروس.