اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 12:20 م
خالد صلاح
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين خضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الجوافة بـ 10.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 27.7 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 11.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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