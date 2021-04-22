آداب القاهرة تمد تلقى التماس الطلاب على نتائج الترم الأول حتى الأحد

كتب محمد صبحى

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن مد باب تلقى وقبول التماس الطلاب بالكلية على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 أبريل الجارى.



وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الكلية تواصل فتح باب الالتماس للطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، من فتح باب تلقى الالتماس، والذى انطلق فى 11 أبريل الجارى، وذلك بسبب تقديم الطلاب التماسات، موضحا أنه يتم النظر ومراجعة الالتماس بصورة دورية للطلاب المتقدمين.

وتابع القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على منصة الكلية خلال 48 ساعة من غلق باب قبول الالتماس أمام الطلاب والمقرر له يوم الاحد 25.

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الفصل الدراسى الثانى.