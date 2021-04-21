اليوم السابع
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92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة مخالفة إجراءات كورونا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:38 ص
92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاستطلاع

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في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات، بينما عارض 2% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات.


القراء

اليوم السابع

كورونا

إجراءات كورونا

إصابات كورونا

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