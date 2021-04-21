92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة مخالفة إجراءات كورونا

في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات، بينما عارض 2% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة مخالفة إجراءات كورونا الاحترازية لمنع تزايد الإصابات.