اليوم السابع
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5 مشروعات تحقق الاكتفاء الذاتى للبنزين والسولار 2023

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:00 ص
5 مشروعات تحقق الاكتفاء الذاتى للبنزين والسولار 2023 تكرير البترول
كتبت – مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023وفيما يلي أهم المشروعات التى ستساهم فى تحقيق ذلك والتي كانت كالتالي ..
 
1- مشروع مصفاة تكرير مسطرد لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان - بوتاجاز".
2-  مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان.
 
3- مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450مليون دولار.
4- مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالى 2.3 مليار دولار.
 
 
5- مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان- بوتاجاز -...)، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار. 
 

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