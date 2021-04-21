اليوم السابع
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خالد صلاح
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181 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:30 م
181 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم 181 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء وسط حراسة عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
 
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 116 مستوطنا، و65 عنصرا من شرطة الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

وكان قد اقتحم مستوطنون، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال، انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، وأشار "عازم" إلى أن هذا الاقتحام يأتى وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون فى وقت سابق لاقتحام الموقع.

 
 

 


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القدس

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