اليوم السابع
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‏عميد طب طنطا: تقليل قوائم انتظار مرضى العيون بالمستشفيات الجامعية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:15 م
‏عميد طب طنطا: تقليل قوائم انتظار مرضى العيون بالمستشفيات الجامعية جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أكد ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، فى بيان له ، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تعتزم تنفيذ 10 قوافل طبية بـ 10 مراكز على مستوى محافظة الغربية ، للقضاء على قوائم الانتظار تماماً فى مجال طب وجراحة العيون ، ومضاعفة أعداد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية .

وأشار عميد كلية طب طنطا ، أن جامعة طنطا تمتلك مجموعة متميزة من الكوادر البشرية سواء أطباء أو استشاريين بقسم طب وجراحة العيون ، لافتًا إلى أن الميكروسكوب الجراحى الجديد والذى أهدته مؤسسة صناع الخير للتنمية لقسم الرمد ، يعتبر إضافة فى مجال جراحات الشبكية ، وعمليات الحقن داخل الجسم الزجاجى بالعين ، وعمليات المياه البيضاء، وزرع العدسات، وعمليات زرع القرنية.

وأضاف أنه قد تم الاتفاق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية على دعم عدد من الاحتياجات الخاصة فى مجال زراعة القرنية، فضلًا عن الاتفاق على وجود مجموعة من التجهيزات الأخرى بالمستشفى التعليمى الجديد بمدينة المحلة الكبرى، دعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

 

 


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