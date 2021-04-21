وكيل تعليم دمياط يكرم المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات

دمياط معتز الشربينى

كرم، اليوم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة دمياط والمتميزة فى العمل، وذلك فى استضافة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بإدارة دمياط الجديدة.

بحضور عبير الهجرسى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة دمياط و عماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

تضمنت قائمة المكرمين، جيهان علوش مدير مدرسة اللغات الرسمية بدمياط و سعاد عبد العزيز مدير مدرسة صلاح الدين الايوبى للغات و منى عرنسة مدير مدرسة اللغات الجديدة و إكرام الشهاوى مدير مدرسة محمد عبده الرسمية للغات ونجلاء عبد الوهاب مدير مدرسة المرشدى الرسمية للغات وناهد ندا مدير مدرسة الروضة الرسمية للغات و نجلاء عنتر مدير مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة و شيماء مجاهد مدير مدرسة شجرة الدر الرسمية للغات وهالة البوهى مدير مدرسة اللغات الرسمية المتميزة و هويدا بيومى مدير مدرسة الكفراوى الرسمية للغات و رانيا شويقة مدير مدرسة طيبة الرسمية المتميزة و سيد العقادى مدير مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات و ماجدة الجوجرى مدير مدرسة شجرة الدر سابقا و محمد حجازى وكيل مدرسة عزبة البرج الرسمية للغات و محمد رضوان مدير مدرسة مدكور ابو العز الرسمية للغات.

كما كرم "وكيل الوزارة" نجوى ابو زيادة مسؤول تكنولوجيا المعلومات لتعاونها الدائم مع إدارة المدارس وأعضاء مكتب المدارس الرسمية بالديوان امانى المشمشى و محمد الخميسى.

وأكد "وكيل الوزارة" أن تلك المدارس تميزت بروح التعاون والفريق بين هيئة التدريس والإدارة المتميزة والرائدة ، و ساهمت هذه المدارس بتقديم الأنشطة الاصفية التى تخدم العملية التعليمية لجذب الطلبة وعودتهم للمدارس تنفيذا لسياسة، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهاته إلى تطبيق الأنشطة اللاصيفة لخدمة العملية التعليمية.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالصورة المشرفة للغاية التى ظهرت بها المدرسة المستضيفة فى جو فرعونى ومحاكاة لما تم فى افتتاح متحف الحضارة المصرى وذلك لتنمية روح الانتماء والاعتزاز بالوطن والفخر كل الفخر باصالتنا المصرية.

وقدم الشكر والتقدير للمدارس المتميزة ولكل العاملين بهذه المدارس مؤكدا أن هذا التكريم لكل فرد من أفراد المنظومة التعليمية بالمدارس المتميزة، مشيدا بالدور الرائد والمتميز لهذه المدارس لتطبيق الاستراتيجيات التعليمية الحديثة والاهتمام بالمخرج التعليمى وجذبه مرة أخرى للمدرسة.