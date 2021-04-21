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وكالة أنباء السودان: الجيش يؤكد مقدرته على حماية الأراضى المستردة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:42 م
وكالة أنباء السودان: الجيش يؤكد مقدرته على حماية الأراضى المستردة عناصر من الجيش السودانى
كتب وكالات

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أعلن الجيش السودانى، تصميمه على استرداد كافة أراضى السودان بحسب حدود العام 1902، مشيرا إلى "مقدرته" على حماية المناطق "المحررة" جراء التصعيد العسكرى الأخير.

 

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا"عن الفريق ركن عصام  محمد حسن كرار قائد القوات البرية وقائد  متقدم القضارف على مقدرة  القوات المسلحة على حماية كل شبر من الاراضى التى تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية مؤكدا استمرار انتشار الجيش لاسترداد كافة  الاراضى السودانية المعلومة حسب حدود 1902.

 

 وتعهد كرار عقب التنوير الذى قدمه لعضو المجلس السيادى الدكتور الهادى إدريس رئيس الجبهة الثورية الذى زار القضارف اليوم ، بحماية الأراضى السودانية الزراعية الخصبة والتى ستدفع بزيادة الانتاج والانتاجية ورفد الاقتصاد الكلى بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى.

 

كما أكد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، مؤكدا فى الوقت ذاته نشر القوات المسلحة داخل الأراضى السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضى  للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

 

واكد الدكتور الهادى إدريس عضو المجلس السيادى رئيس الجبهة الثورية وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهى تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة.

 

واشار الى ان الحفاظ على الأرض مسئولية اخلاقية ووطنية، وأضاف قائلا"لن نسعى للخيار العسكرى فى حل قضيتى الحدود وملف المياه لإمكانية حلهما بالعمل السلمي".

 

واكد والى القضارف الدكتور سليمان على عزم الحكومة على تنمية الشريط الحدودى مع الحكومة الاتحادية وجعل منطقة الفشقة جاذبة لكل السودانيين.

 

 ودعا الوالى اثيوبيا للتوصل لمرحلة وضع العلامات على الحدود لانهاء هذا الملف والالتفات للجوانب الاخرى فى تحقيق التكامل، مشيرا الى استقرار الاوضاع الامنية بالولاية.

 

 


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