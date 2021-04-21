اليوم السابع
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وسائل إعلام: فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية خلال تدريبات على متنها 50 شخصا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:19 م
وسائل إعلام: فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية خلال تدريبات على متنها 50 شخصا غواصة - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام بفقدان اتصال بغواصة تابعة للبحرية الإندونيسية على متنها 50 شخصا خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

وقال متحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، إن البحرية الإندونيسية تبحث عن 53 شخصا على متن غواصة مفقودة وتسعى للحصول على مساعدة من أستراليا وسنغافورة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف المتحدث أن الغواصة كانت تجري تدريبات طوربيد في المياه شمال جزيرة بالي يوم الأربعاء وفقد الاتصال بها.

والغواصة، من طراز "KRI Nanggala 402" ، صنعت في ألمانيا عام 1981، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 34 راكبا.

 


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