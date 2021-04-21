هيلارى كلينتون: تستحق عائلة جورج فلويد محاسبة قاتله وحصلوا على المساءلة

كتب محمد شعلان

أكدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، تعليقا على حكم هيئة المحلفين بحق الضابط ديريك شوفين المتهم بالتورط فى قتل جورج فلويد، برسالة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "تستحق عائلة جورج فلويد ومجتمعه محاسبة قاتله، اليوم، حصلوا على تلك المساءلة. دائمًا وإلى الأبد، حياة السود مهمة".



هيلارى كلينتون على تويتر

وأدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، حيث جاءت أراء المحلفين الاثني عشر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد في مايو 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، أما العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، والحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات أو دفع غرامة 20000 دولار.

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو أبيض، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.

بدأت المرافعات الافتتاحية في محاكمة شوفين في 29 مارس، وبعد ثلاثة أسابيع، تقاعدت هيئة المحلفين في وقت متأخر من بعد ظهر أمس للنظر في حكمها.