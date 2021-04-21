اليوم السابع
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هل يمكن للبروتين المشتق من التونة أن يحسن المناعة ضد فيروس كورونا؟

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:01 ص
هل يمكن للبروتين المشتق من التونة أن يحسن المناعة ضد فيروس كورونا؟ علاجات لفيروس كورونا من المكملات الغذائية
كتبت إيناس البنا

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لفتت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Food Chemistry الانتباه إلى الحاجة إلى إيجاد مكملات غذائية ذات تأثيرات محتملة لتثبيط نشاط فيروس كورونا.

بروتين التونا ووقف فيروس كرونا
بروتين التونا ووقف فيروس كرونا

 

وقالت الدراسة إنه كمكمل غذائي، قد يكون البروتين المشتق من سمك التونة الذى يسمى " الببتيد"، مفيدًا لتحسين المناعة ضد فيروس كورونا، حيث أوضحت العديد من الدراسات السابقة عن البيتيدات كعوامل علاجية محتملة (مثل مضاد فيروس نقص المناعة البشرية C- )، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتقائية هذه المواد، وخصوصياتها ، وانخفاض مستويات الآثار الجانبية ، والتمثيل الغذائي الذي يمكن التنبؤ به.

قام الباحثون بتقييم قدرات ربط الببتيدات بـ بالأنزيم  ACE2 الذى يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا، وتوقعوا أن يكون للببتيدات ذات التقارب العالي مع الإنزيمين بعض التثبيط المحتمل لـ فيروس كورونا.

سمك التونة
سمك التونة

وحدد الباحثون الببتيدات المشتقة من التونة لدراستها، والتي يمكن استخدامها كمكملات غذائية ولها أيضًا تثبيط محتمل لنشاط فيروس كورونا، خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من المكونات الغذائية الغذائية ، لتثبيط مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2.

كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الببتيدات الجديدة لمرضى COVID-19 من بروتين التونة كمكملات غذائية، ووجد الباحثون أن الببتيد E-M للتونة هو مرشح محتمل لمثبط "فيروس كورونا"، حيث وجدوا أنه يمكن أن يمنع ارتباط فيروس كورونا بالخلايا المضيفة.

 


علاجات لفيروس كورونا

مكملات غذائية

التونة

نشاط فيروس كورونا

الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

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