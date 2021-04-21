نصائح تجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية.. مارس الرياضة وتجنب الدهون

تحدث السكتة الدماغية نتيجة تكون الجلطات الدموية بالدماغ، والتي تشكل نسبة 80% من أسباب الإصابة بها، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.
ويمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى تلف عصبي دائم ومضاعفات وأحيانًا الوفاة، ومثلما ذكرنا فإن 80% من الحالات ناتجة عن جلطة دموية تقيد تدفق الدم في الدماغ فينتج عنها موت خلايا الدماغ، والتى تعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية .
وأكد التقرير علي بعض النصائح التي من خلالها تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وفيما يلى أبرز تلك النصائح:
1.تجنب الأطعمة التى تعرصك لارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول في الدم، والتي تشمل اللحوم الدهنية، الزبدة والسمن.
2. تناول الدهون "غير المشبعة" ، مثل الأسماك والمكسرات والافوكادو والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.
3. اتباع نظام غذائي صحي
لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، لابد من تناول الأسماك الطازجة والأسماك المعلبة والبيض واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات والفواكه.
4 .ممارسة الرياضة
هناك عامل خطر آخر للإصابة بسكتة دماغية وهو أسلوب الحياة الخامل ، لذا لابد من ممارسة التمارين المعتدلة بانتظام بمدة تتراوح من 30-60 دقيقة في اليوم والتى تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
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