اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:50 ص
خالد صلاح
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نصائح تجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية.. مارس الرياضة وتجنب الدهون

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:00 ص
نصائح تجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية.. مارس الرياضة وتجنب الدهون السكتة الدماغية
ندي سليم

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تحدث السكتة الدماغية نتيجة تكون الجلطات الدموية بالدماغ، والتي تشكل نسبة 80% من أسباب الإصابة بها، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس. 
السكتة الدماغية
ويمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى تلف عصبي دائم ومضاعفات وأحيانًا الوفاة، ومثلما ذكرنا فإن 80% من الحالات ناتجة عن جلطة دموية تقيد تدفق الدم في الدماغ فينتج عنها موت خلايا الدماغ، والتى تعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية .
وأكد التقرير علي بعض النصائح التي من خلالها تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
وفيما يلى أبرز تلك النصائح:
1.تجنب الأطعمة التى تعرصك لارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول في الدم، والتي تشمل  اللحوم الدهنية، الزبدة والسمن.
2. تناول الدهون "غير المشبعة" ، مثل الأسماك والمكسرات والافوكادو والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون. 
3. اتباع نظام غذائي صحي
لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، لابد من تناول الأسماك الطازجة والأسماك المعلبة والبيض واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات والفواكه.
4 .ممارسة الرياضة 
 هناك عامل خطر آخر للإصابة بسكتة دماغية وهو أسلوب الحياة الخامل ، لذا لابد من ممارسة التمارين المعتدلة بانتظام بمدة تتراوح من 30-60 دقيقة في اليوم والتى تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السكتة الدماغية

اعراض السكتة الدماغية

اسباب السكتة الدماغية

فوائد الرياضة

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