ميناء الإسكندرية يستقبل 155370 طن بضائع مختلفة خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 155370 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1245 حاوية مكافئة.

وفى بيان لهيئة ميناء الإسكندرية اليوم، قالت إنه بلغ إجمالى عدد سفن الوصول و المغادرة 32 سفينة، بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وبترول وحاويات، كما تم دخول وخروج عدد 10464 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائى والأرضى.