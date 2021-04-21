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مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: يجب خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بلا سلاح

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:04 م
مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: يجب خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بلا سلاح وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
كتب : أحمد جمعة

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قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، اليوم الأربعاء، إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمى، مؤكداً أن هناك سعياً لعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وشدد السنى، على عدم السماح بخروج سلاح المرتزقة والمقاتلين الأجانب لحفظ أمن دول الجوار.

وطالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" أمس الثلاثاء التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

 


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