مقتل طفل على يد 4 جزارين بالشرقية لمطالبته لهم بأجره اليومى

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفى منيا القمح المركزى بالشرقية، طفلا مصابا بكدمات وجروح ويعانى حالة إعياء شديدة، وتوفى خلال محاولات إسعافه. قامت المستشفى بالتحفظ على الجثة، وأبلغت الشرطة بالواقعة، بعدما أدعى شخص أنه عثر عليه على الطريق فاقدا للوعى.

وانتقت قوة من ضباط مباحث المركز، إلى المستشفى لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة للطفل 14 عاما يعمل فى مجزر بمركز منيا القمح ويعمل فى مجزر دواجن بقرية ميت سهيل.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يعملون فى مجزر، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب مطالبته بأجره اليومى وبعد تدهور حالته إثر الاعتداء عليه قام أحدهم بنقله إلى مستشفى منيا القمح المركزى فى محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر رقم 14809 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعى لتشريح لبيان سبب الوفاة.