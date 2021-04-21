اليوم السابع
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مغارة على بابا.. وليد سلم المستريح مكافأة نهاية الخدمة وعاش فى بيت طين..فيديو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:00 م
مغارة على بابا.. وليد سلم المستريح مكافأة نهاية الخدمة وعاش فى بيت طين..فيديو وليد فتوح الضحية
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة التاسعة"

وفى الحلقة التاسعة من برنامج " مغارة على بابا"، يقول وليد فتوح، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه حصل على مكافئة نهاية الخدمة من عمله والمقدرة بـ 150 ألف جنيه، مستطرداً:" دفعت كل فلوس نهاية الخدمة 150 ألف جينه للمستريح عشان الاستثمار العقارى، دفعت كل اللى معايا".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا قاعد في بيت من طين، أنا عندى 90% من الشهر سلف من الناس، وغيرى أتشل وغيرى أطلقت بسبب الفلوس دى، احنا عايشين في خراب تام، قالولى إن الأرباح 40%، قولت هبنى بيهم ومخدناش حاجة، أنا عايز فلوسى بس، مش عايز حاجة تانى".


مغارة على بابا

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اخبار الحوادث

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