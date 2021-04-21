اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث مروع بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:59 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث مروع بالقاهرة الجديدة حادث مروع بالقاهرة الجديدة
كتب مصطفى يحيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق السويس، اليوم، الأربعاء، أمام القادم من القاهرة الجديدة، في اتجاه القاهرة، حادث تصادم مأساوى، نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتمكنوا من نقل المصابين جراء الحادث الى أقرب مستشفي.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، وفاة 3 أشخاص نتيجة الحادث، وتم رفع جثامينهم من السيارات، حتى تمكنت الجهات المعنية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.


حادث تصادم

حادث القاهرة الجديدة

حادث التجمع

تصادم سيارات

القاهرة الجديدة

حوادث الطرق

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة