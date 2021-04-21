مصرع طفلة وإصابة 18 من عمال اليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 18 من العمالة اليومية، أعمارهم تتراوح ما بين 16 و18 عاما، بسحجات وكدمات، فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة اليومية، بطريق" الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث، الذى أسفر عن مصرع" ياسمين صلاح عبد الحميد" 13 سنة مقيمة بحر البقر، وإصابة 18 من العمال أعمارهم تتراوح ما بين 15 و16 و18 عاما جميعهم من قرية بحر البقر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير نيابة الصالحية الجديدة، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.