اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة 18 من عمال اليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:32 ص
مصرع طفلة وإصابة 18 من عمال اليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 18 من العمالة اليومية، أعمارهم تتراوح ما بين 16 و18 عاما، بسحجات وكدمات، فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة اليومية، بطريق" الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة  بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث، الذى أسفر عن مصرع" ياسمين صلاح عبد الحميد" 13 سنة  مقيمة بحر البقر، وإصابة 18 من العمال أعمارهم تتراوح ما بين 15 و16 و18 عاما جميعهم من قرية بحر البقر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير نيابة الصالحية الجديدة، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


مستشفى الصالحية الجديدة

قرية بحر البقر

الشرقية

حادث تصادم

انقلاب سيارة

عمالة يومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة