مصرع شقيقين وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شقيقان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق المناشى، بمنشأة القناطر بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المناشي، في منشأة القناطر. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص محملة بالركاب، مما أسفر عن مصرع شابين شقيقين، وإصابة عدد آخر من مستقلى الميكروباص. تم نقل الضحايا للمستشفى، والاستماع لأقوال قائد السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.