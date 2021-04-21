اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:27 م
خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:39 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفه بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
 
وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين تصادم سياره ميكروباص بأخرى نقل على طريق العلمين وادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح مختلفة.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون والمصابين لذات المستشفى، وجارى تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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