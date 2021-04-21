اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:20 م
خالد صلاح
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مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بمركز أبو حماد بالشرقية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:12 ص
مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بمركز أبو حماد بالشرقية تصادم - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 15 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نصف نقل، عند مدخل قرية العراقي بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نصف نقل، عند مدخل قرية العراقي بدائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن  مصرع سيدة، وإصابة 15 شخصا بإصابات متنوعة.
 
 
تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

 

 


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