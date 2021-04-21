مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية بنابلس وسط حماية قوات الاحتلال

وكالات الأنباء

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين، حسبما نقلت لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأضاف أن قوات الاحتلال، انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، وأشار "عازم" إلى أن هذا الاقتحام يأتى وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون فى وقت سابق لاقتحام الموقع.

وينظم المستوطنون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثرى، بحراسة من جيش الاحتلال.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وافادت مصادر أمنية لـ"وفا" باعتقال المواطن محمد على الجبور من بلدة يطا جنوب الخليل، والأسير المحرر نضال عمران القواسمى من مدينة الخليل بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما