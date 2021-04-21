اليوم السابع
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محافـظ المنوفية: توريد 3 آلاف و50 طن قمح خلال اليوم الأول

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:24 م
محافـظ المنوفية: توريد 3 آلاف و50 طن قمح خلال اليوم الأول توريد القمح
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم أمس الثلاثاء توريد (3050) طن من محصول القمح لموسم2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على اللجان المختصة لاستلام الاقماح بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات المحصول من المزارعين ومشيراً إلى استمرارية عمليات التوريد حتى نهاية موسم الحصاد.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن أمس 20 إبريل الحالى أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقاً للقرار الوزارى وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مناشداً المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض ومؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

فيروس كورونا

توريد القمح

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