محافظ قنا: توريد 12 ألف و679 طن قمح للصوامع والشون منذ بدء موسم التوريد

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الأربعاء، 12 الف 679 طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 103 ألف و759 فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و670 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن، و7 شون بإجمالى طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و670 طن.

وأضاف الداودي، أنه تم اليوم توريد 2849 طن من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ قنا على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث بلغ سعر الأردب 725 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 715 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 705 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح لعام 2021، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.