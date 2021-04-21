محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقريتى اللوزى وتفتيش ثان

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد اليوم الأربعاء مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والمهندس محمد جمال مدير مشروعات منطقة دمياط بالجهاز والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، رؤساء شركات المرافق والمديريات الخدمية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بالمشروعات المزمع تنفيذها بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا، وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية بمبادرة "حياة كريمة".

اطلعت المحافظ على موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء والاتصالات والغاز وتبطين الترع وأيضاً مشروعات الشباب والرياضة و الصحة لرفع كفاءة المنشآت الصحية والرياضية بقرى مركز كفر سعد بشكل عام وبقريتى اللوزى وتفتيش ثان و توابعهم بشكل خاص، إذ تم البدء بهاتين القريتين لتغطيتهم بكافة الخدمات وذلك بالتوازي، بالإضافة إلى تناول المشروعات المقترحة بكافة القرى لإنشاء مجمع للمصالح بهما يضم كافة المنشآت الخدمية و مجمع خدمات زراعية وممشى اهل دمياط بعد تنفيذ مشروع تبطين الترع وإنشاء ورصف الطرق الرئيسية والداخلية وكذا إحلال وتجديد الكبارى وخطوط الكهرباء وانارة الشوارع.

وفى سياق متصل، بحثت محافظ دمياط سُبل إيجاد حلول مناسبة للمعوقات التى قد تعرقل تنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالمخطط ، للانتهاء من جميع العمليات وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، مؤكدة على ضرورة التنسيق و التكاتف بين كافة الأجهزة لتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق واقع افضل لهذه المناطق وأهاليها وفقاً لما يستهدفه ذلك المشروع القومى العملاق.