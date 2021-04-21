محافظ جنوب سيناء: دراسة إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام المخلفات الصلبة

جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء اجتماعا بقاعه المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة لدراسة عقد بروتوكول مع إحدى الشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات لتحويلها لطاقه كهربائية.

شهد اللقاء عدد من مندوبي إحدى الشركات العاملة في إنتاج الكهرباء من خلال المخلفات الصلبة، وقد تم التباحث فى هذا اللقاء استكمال مشروع محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ بقدرة 35 ميجا وات ( المرحلة الثانية لمحطة انترو سولار ) وكذلك انشاء محطة انتاج طاقة كهربائية باستخدام المخلفات الصلبة بقدرة لا تزيد عن 20 ميجا وات حيث تم عرض التأثير الايجابى لهذه النوعية من المشاريع للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ضمن الخطة المعلنة من الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن استخدام الطاقة المستخرجة من نتاج المخلفات الصلبة التي تم الاستغناء عنا وبديلا من التخلص منها لاستخراج كبديل لمصادر الطاقة التقليدية والذي يعد توفيرا في الميزانية، ويقلل من التلوث البيئى.

كما عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع لجنة صندوق النظافة بالمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن محمد الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ومدير عام الضرائب العقارية بجنوب سيناء ورؤساء المدن ومديري الادارات المعنين .

وبحث المحافظ، تنمية عائدات الصندوق، كما تم التوجيه بالتنسيق والمتابعة لدمج الجهود بين مجالس المدن ومديرية الضرائب العقارية لتحصيل مستحقات المحافظة طبقا للبروتوكول الموقع مع المحافظة حفاظا على المال العام.