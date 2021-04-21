محافظ الوادى الجديد يوجه بوضع خطة زمنية لتطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

الوادى الجديد - فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة.

والتى تبلغ تكلفتها 3.5 مليون جنيه، والذى يخدم طلاب القرى والمناطق النائية بالمحافظة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز ومحمد منير مدير عام التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

ووجه المحافظ بإعداد خطة زمنية لأعمال التنفيذ الجارية ومتابعة معدلات الإنجاز بهذه الخطة للإنتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد والبدء فى فرش وتأثيث المبانى لاستقبال الطلاب، حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء مبانى سكنية وملاعب رياضية وصالات طعام ومساحات خضراء.

وكان محافظ الوادى الجديد وجه بإقامة ملعب ثلاثى لخدمة الطلاب المقيمين بمقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية به، بالإضافة إلى إقامة حديقة مجهزة بالمقاعد والبرجولات لتكون متنفس طبيعى لهم، ورفع السور المحيط لمستوى آمن .