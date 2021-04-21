محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بعقد اجتماع دورى، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية فى إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، ولمتابعة التزايد فى حالات المتغيرات المكانية الغير قانونية التى وردت إلى المحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفورى معها.

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ورؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات الهندسية ورؤساء أقسام التنظيم ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع.

وأكد أبو زيد على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة فى المهد مع المتابعة والرصد اليومى للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وأن التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسى فى تقييم أداء رؤساء القرى.

وأوضح أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أى مجال للتلاعب وأن فنيى التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.