اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة عقب تطويره

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:54 م
محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة عقب تطويره محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، مسجد الفتح بقرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة، يرافقة سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأئمة ورجال الدين والأهالى بالقرية.

 

وأشار الدكتور طارق رحمى ، إلى أن افتتاح وتجديد المساجد يأتى فى إطار اهتمام المحافظة ببناء الإنسان المصرى، وأن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ومن جانبه، قال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، أن المسجد مقام على مساحة 300 متر، وتم تجديده وتطويره على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه.

 

وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتكريم العمال المشاركين فى تطوير المسجد، كما قام الأهالى بتكريم الدكتور رحمى على جهوده المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.

 

محافظ الغربية مع الائمة والقيادات بفتح المسجد
محافظ الغربية مع الائمة والقيادات بافتتاح المسجد
 
محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة
محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة
 

افتتاح مسجد قرية كفر سليمان عوض

محافظ الغربية

وكيل اوقاف الغربية

قرية كفر سليمان عوض

الاجراءات الاحترازية

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية: توفير سلع غذائية ضرورية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:32 م

محافظ الغربية يستعرض نسب تنفيذ المشروعات بمبادرة "حياة كريمة"

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:16 م

محافظ الغربية: إيقاف البناء بالمدن غير الحاصلة على شهادة استئناف أعمال

الأحد، 18 أبريل 2021 03:14 م

محافظ الغربية ومدير تعليم المنوفية يتابعان الامتحان التجريبى الأول للثانوية العامة

الأحد، 18 أبريل 2021 01:38 م

محافظ الغربية يغلق محلات لعدم التزامها بمواعيد الغلق الجديدة بقطور

الأحد، 18 أبريل 2021 12:37 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة