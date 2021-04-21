محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة عقب تطويره

الغربية - محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، مسجد الفتح بقرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة، يرافقة سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأئمة ورجال الدين والأهالى بالقرية.

وأشار الدكتور طارق رحمى ، إلى أن افتتاح وتجديد المساجد يأتى فى إطار اهتمام المحافظة ببناء الإنسان المصرى، وأن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، أن المسجد مقام على مساحة 300 متر، وتم تجديده وتطويره على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه.

وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتكريم العمال المشاركين فى تطوير المسجد، كما قام الأهالى بتكريم الدكتور رحمى على جهوده المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.



محافظ الغربية مع الائمة والقيادات بافتتاح المسجد