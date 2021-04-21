محافظ الدقهلية يعتمد 27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقرى بالمحافظة

الدقهلية - فريق المحافظات

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، 27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقرى بالمحافظة، ليصل إجمالى ما بلغ اعتماده من مخططات تفصيلية معدلة وجديدة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن إلى 130مخططا تفصيليا واستراتيجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القرى والمدن التى تم اعتماد المخططات التفصيلية الجديدة لها اليوم، هى 12 قرية بمركز المنصورة شملت "قرى النسيمية وميت محمود، وكفر طناح، وميت جراح، والخليج وميت لوزة، ونقيطة، وجميزة بلجاى، ومبارك الجديدة، والبنديرة ، وبدين".

أما عن المخططات التفصيلية المعدلة فأنها تشمل "مدن بلقاس ، وشربين ، وبنى عبيد"، ومخطط حى شرق ترعة المنصورية، ومخطط تفصيلى بقرية بساط بمركز طلخا، و3 قرى بمركز تمى الامديد ، هى " تاج العز والخمسة ، وكفر سنجاب، وقرية ميت شرف بمركز المنزلة وقرية نوسا البحر بمركز أجا وقرية ميت طريف بمركز دكرنس " و4 قرى بمركز السنبلاوين شملت قرى برقين وطنبول الكبرى وطرانيس العرب وغزالة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التى تم اعتمدها يبدأ العمل بها ابتداءً من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.

ومن جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، يجرى العمل على قدم وساق لأنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات.