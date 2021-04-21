محافظة القاهرة توقع بروتوكولا لإنشاء 6 كبارى بمحورى شينزو آبى وجوزيف تيتو

كتب سيد الخلفاوى

وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون لإنشاء 4 كباري على مسار محور شنزو آبي بمدينة نصر "محور الوفاء والامل"، حيث تضمن هذا المشروع الضخم إنشاء كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المأمون، كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل، كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل، كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه.

كما وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون لإنشاء 2 كوبري تقاطع جوزيف تيتو بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه



يذكر أنه يتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.



ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .



وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.