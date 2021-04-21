محافظة القاهرة تزيل تعديات على 21 ألف متر من أراضى الدولة بالنزهة

كتب سيد الخلفاوى

أزالت أجهزة محافظة القاهرة تعديات على مساحة 21 الف متر مربع، ملك الإصلاح الزراعى تقع على شارع جوزيف تيتو وجسر السويس بحى النزهة وذلك تنفيذاً لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



تم تنفيذ الحملة بقيادة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وبحضور اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، واللواء هشام ابو النصر مدير قطاع الشرق، وتم تسليم الأرض للإصلاح الزراعى للحفاظ عليها، وجارى وضع لوحات يدون عليها بيانات ملكية الأرض.



وتمكنت محافظة القاهرة منذ بدء موجات الاسترداد من تقنين أوضاع أراض تبلغ مساحتها 7.2 مليون متر مربع تقريبا بلغت قيمة تلك الأراضي ما يقرب من 21.6 مليار جنيه، وتم تسويتها بنظام البيع من خلال اللجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وهذه الأراضي مقسمة على 3736 قطعة، فيما بلغ حجم ما تم حصره وتسويته بنظام حق الانتفاع نحو 1.5 مليون متر مربع بقيمة إجمالية تتجاوز 215 مليون جنيه.



فى السياق، أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجهود لجان استرداد أملاك الدولة وتعظيم مواردها، وتحقيق سيادة القانون، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى رصد اى تعديات على تلك الأراضي ويتم التعامل معها بشكل فورى.







