مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.

ووافق المجلس على تعيين موناكو بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين.

وحسب موقع البيان الإماراتى، ستكون من أكثر مهام موناكو إلحاحا المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى، التي ستواجهها موناكو، الآثار المترتبة على حملة اختراق إلكتروني قادها روس واستهدفت برامج طورتها مؤسسة سولار ويندز وطالت جهات حكومية منها وزارات الخزانة والعدل والتجارة.

وفي الآونة الأخيرة، عملت موناكو بشركة أوميلفيني اند مايرز للخدمات القانونية. وقبل ذلك اضطلعت بأدوار متنوعة بوزارة العدل والبيت الأبيض.