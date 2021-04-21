اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:08 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل ليزا موناكو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.

ووافق المجلس على تعيين موناكو بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين.

وحسب موقع البيان الإماراتى، ستكون من أكثر مهام موناكو إلحاحا المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى، التي ستواجهها موناكو، الآثار المترتبة على حملة اختراق إلكتروني قادها روس واستهدفت برامج طورتها مؤسسة سولار ويندز وطالت جهات حكومية منها وزارات الخزانة والعدل والتجارة.

وفي الآونة الأخيرة، عملت موناكو بشركة أوميلفيني اند مايرز للخدمات القانونية. وقبل ذلك اضطلعت بأدوار متنوعة بوزارة العدل والبيت الأبيض.

 


ليزا موناكو

وزير العدل

مجلس الشيوخ الامريكى

الكونجرس

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة