اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:12 م
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مانهاتن الأمريكية تلغى الملاحقات القضائية بحق العاملين فى "الدعارة"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:00 م
مانهاتن الأمريكية تلغى الملاحقات القضائية بحق العاملين فى "الدعارة" عناصر من الشرطة الأمريكية
كتب وكالات

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أعلن المدعى العام لمنطقة مانهاتن الأمريكية، ساى فانس جونيور، إلغاء الملاحقة القضائية بحق الأفراد الذى يعملون فى "الدعارة والتدليك غير المرخص"، بحسب "روسيا اليوم" .

 

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه فإن هذه السياسة الجديدة ستزيل العواقب الجانبية المرتبطة بقضية الدعارة أو الإدانة و "تمكين سكان نيويورك من التفاعل مع جهات إنفاذ القانون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل".

 

وقال المدعى العام: "على مدى العقد الماضي، تعلمنا من أولئك الذين لديهم خبرة معيشية ومن تجربتنا الخاصة على أرض الواقع إن المقاضاة الجنائية للبغاء لا تجعلنا أكثر أمانا وفى كثير من الأحيان، تحقق النتيجة المعاكسة من خلال زيادة تهميش سكان نيويورك المستضعفين".

 

وأضاف: "بإلغاء أوامر التوقيف ورفض القضايا ومحو الإدانات بهذه التهم، فإننا نكمل نقلة نوعية فى نهجنا".

 

وذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" أن مكتب المدعى العام سيواصل مقاضاة الجرائم الأخرى المرتبطة بالبغاء، بما فى ذلك الاتجار بالجنس.

 

وفى يناير الماضي، أعلن المدعى العام لمنطقة بروكلين إريك غونزاليس، أنه يعتزم إلغاء أكثر من 1000 أمر قضائى يتعلق بالبغاء والتسكع.

 


مانهاتن الأمريكية

أمريكا

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الملاحقات القضائية

العاملين فى الدعارة

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