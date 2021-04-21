اليوم السابع
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ماكرون يشارك فى جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:24 م
ماكرون يشارك فى جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى ماكرون
وكالات الأنباء

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل آتال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك فى جنازة الرئيس التشادى الراحل إدريس ديبى.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبى متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة محمد إدريس ديبى، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية تتولى إجراء "انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية"، وفقا للبيان.

 

 

 


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