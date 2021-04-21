كلية الطب بجامعة القناة تستعد لافتتاح أكبر "متحف للتشريح"

الإسماعيلية – السيد فلاح

تستعد جامعة قناة السويس لافتتاح أكبر متحف للتشريح بكلية الطب خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تجهيزات المتحف ضمن توسعات الكلية، وتفقد الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، متحف التشريح ومشرحة الطلبة بالقسم لمتابعة استعداد الكلية لافتتاح قسم ومتحف الشريح بعد توسعة القسم.

وشرحت الدكتورة منى حسن، رئيس قسم التشريح بكلية الطب، الاستعدادات وتجهيزات القسم بعد أعمال التطوير للوقوف علي متطلبات تحديث المتحف والمشرحة ليصبحا من أحدث متاحف التشريح بكليات الطب على مسوى الجمهورية.

وقال الدكتور أسامة عنتر، فى بيان لجامعة القناة، إن المتحف تم دعمه بعدد من موديلات التشريح، مشيرا إلى أنه جارى استكمال عدد آخر من هذه الموديلات وشراء مناضد مجهزة لمساعدة الطلبة.

أضاف، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، انه نبه بتوسعة متحف التشريح ليصبح ضعف المساحة الحالية وإنهاء أعمال الدهانات وتجهيز الأرضيات ورفع كفاءة الإنارة والأسقف في أسرع وقت.

وكان قد افتتح "عنتر" أمس الثلاثاء مركز طب أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب استعدادًا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "عنتر"، أن جامعة القناة لها 10 مراكز طبية موزعة علي إقليم قناة السويس وانه تم البدء بمركز أبو خليفة ومركز المحسمة بالقصاصين ومركز فنارة في مركز فايد، مشيرًا إلى أن المراكز الطبية المتطورة ستساعد في تخفيف الضغط علي المستشفيات ولتخفيف العبء أيضًا علي المواطنين"، مؤكدًا انه تم تجهيزهم بخدمات التحاليل والأشعة وربطهم بمستشفى جامعة القناة، مضيفًا، أن تطوير المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر طفرة طبية سترتقي بالحالة الصحية للمواطنين وخاصة البسطاء بتوفير أماكن قريبة من محل إقامتهم بها كافة الخدمات الطبية.

متحف التشريح بجامعة القناة

متحف التشريح بجامعة القناة

الدكتور أسامة عنتر يتفقد متحف التشريح بجامعة القناة

متحف التشريح بجامعة القناة