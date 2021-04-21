قصة "عمرو منازل" مهندس بدرجة مبتهل ومنشد دينى فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شاب من أبناء محافظة دمياط حاصل على بكالوريوس هندسة ولكنه يهوى الابتهالات والتواشيح الدينية وقرر أن يكمل مشوار حياته فى هذا المجال، "اليوم السابع" التقى عمرو محمود منازل، منشد ومبتهل ديني ليستمع منه على موهبته وكيف بدأ مشواره فى موهبته.

قال عمرو منازل انا حاصل على بكالوريوس هندسة جودة وإنتاج ومن أبناء تفتيش كفر سعد وهذا المنشأة كان له أثر فى تكوين حياتى، وعندما بلغت المرحلة الإعدادية شعرت أن لدى قدرة وقابلة الإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح وتتلمذت على يد الشيخ حامد البخومى والشيخ سيد ناجى وتعلمت المقامات الموسيقية وتجويد القرآن وبدأت قراءة القرآن وإمامة الناس فى الصلاة.

وأضاف عمرو منازل، التحقت بمسابقة دمياط المواهب وحصلت على المركز الأول عام 2018، وشاركت فى مسابقة مراكز الشباب التابعة للشباب والرياضة عام 2019، وكذلك مسابقة إبداع بالجامعة وتم التصعيد.

وأشار عمرو منازل، أعشق الشيخ النقشبندى ومحمد الهلباوى، ونصر الدين طوبار فى مجال الابتهالات، أما فى مجال الإنشاد الدينى أعشق محمود التهامى، ومحمد الكحلاوى.

وأضاف نجتمع مع محبى الإنشاد والابتهالات ونتواصل مع بعض الموهوبين فى محافظات أخرى ونتبادل الخبرات والآراء، فالإنشاد والابتهال الدينى هواية تحتاج إلى التطوير والتجديد واتمنى أن أطور نفسى فى هذا الوسط وأن أحقق مكانة مرموقة على مستوى مصر والوطن العربى.

أكد منازل تعاملت مع بعض قصور الثقافة وتعلمت المقامات واللحن على يد الفنان بسام جمعة والفنان توفيق فودة من أبناء محافظة دمياط، ولهم فضل علي، وفي رمضان نهتم بإحياء ليالي رمضان ونشارك فى التجمعات بالمساجد لإحياء ليالى رمضان بالابتهالات والتواشيح الدينية.

وأكد عمرو منازل اتمنى من قصور الثقافة مزيدا من الاهتمام بهذا الفن من التواشيح والابتهالات الدينية واتمنى إعادة الوصل مع هذه المواهب لأن همزة الوصل مقطوعة حاليا بخلاف ما يحدث فى ساقية الصاوى وشارع المعز.



