اليوم السابع
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قرار جديد من الحكومة بشأن ميناء الإسكندرية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:06 م
قرار جديد من الحكومة بشأن ميناء الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
 
وكان الهدف الأساسى لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمي، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
 
اجتماع الحكومة (1)
اجتماع الحكومة (1)

اجتماع الحكومة (2)
اجتماع الحكومة (2)

اجتماع الحكومة (3)
اجتماع الحكومة (3)

اجتماع الحكومة (4)
اجتماع الحكومة (4)

اجتماع الحكومة (5)
اجتماع الحكومة (5)

اجتماع الحكومة (6)
اجتماع الحكومة (6)

اجتماع الحكومة (7)
اجتماع الحكومة (7)

اجتماع الحكومة (8)
اجتماع الحكومة (8)

 


ميناء الاسكندرية

الحكومة

مصطفى مدبولى

التنمية المستدامة

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