فوائد الأناناس.. يحمى من السرطان ويُعزز المناعة ومفيد لصحة البشرة

كتبت مروة هريدى

الأناناس فاكهة استوائية صحية تشتهر بمذاقها المنعش واللذيذ، كانت تعتبر فاكهة غريبة فى وقت سابق، لكنها الآن شائعة جدًا فى جميع أنحاء العالم، حيث يمكن تناول الأناناس على صورته أو كعصير، وبصرف النظر عن طعمه اللذيذ يُعرف الأناناس أيضًا بخصائصه الطبية، حيث تم استخدامه لعدة قرون لعلاج مشاكل الهضم والالتهابات وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

من حيث العناصر الغذائية، يحتوى الأناناس على نسبة عالية من فيتامين سى والمنجنيز والألياف وفيتامين ب6 والنحاس والفولات والبروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوى على سعرات حرارية منخفضة وكميات ضئيلة من فيتامينات أ وك والفوسفور والزنك والكالسيوم.

- فيما يلى.. 6 فوائد صحية لفاكهة الأناناس:

1- يساعد فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى

حيث يساعد إنزيم البروميلين فى الأناناس على تكسير جزيئات البروتين، حتى يتسنى للأمعاء امتصاصها بسهولة وهو ما يوفر الراحة من مشاكل عسر الهضم، كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من قصور فى البنكرياس نظرًا لاحتواء الأناناس على نسبة عالية من الألياف والماء، كما أنه يمنع الإمساك ويحافظ على صحة بطانة الأمعاء.

2- الوقاية من السرطان

تشير العديد من الدراسات التى أجريت فى الماضى إلى أن المركبات الموجودة فى الأناناس يمكن أن تساعد أيضًا فى مكافحة السرطان والذى يرتبط عادةً بالإجهاد التأكسدى والالتهاب المزمن، حيث يمكن أن يكون الأناناس فعلًا لمكافحة سرطان الثدى والجلد والقناة الصفراوية والجهاز الهضمى والقولون والبروستاتا.

3- تعزيز المناعة

يحتوى الأناناس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التى يمكن أن تساعد فى تعزيز المناعة وقمع أى نوع من الالتهابات قد تهاجم الجسم، ويمكن أن يقلل تناول الأناناس أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تعافوا من عدوى الجيوب الأنفية بشكل أسرع.

4- يخفف من أعراض التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو مشكلة مرتبطة بتقدم العمر، ويساعد البروميلين وهو الإنزيم الرئيسى فى الأناناس فى تخفيف آلام التهاب المفاصل نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يوفر هذا الإنزيم القدرة على توفير الراحة من الأعراض التى يتسبب فيها هذا الالتهاب.

5- مفيد لصحة العظام

الأناناس مصدر غنى بالعديد من العناصر الغذائية بما فى ذلك الكالسيوم والمنجنيز، حيث يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية فى الوقاية من هشاشة العظام وهى مشكلة شائعة مع تقدم العمر، حيث يمكنه أيضًا تحسين كثافة العظام.

6- مفيد لصحة البشرة

الفواكه الغنية بفيتامين C وبيتا كاروتين مفيدة للغاية لصحة البشرة عند تناولها أو وضعها مباشرة، يمكن أن يساعد فى مكافحة تلف الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ومصادر التلوث، وتقليل التجاعيد وتحسين نسيج الجلد بشكل عام.