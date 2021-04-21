اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:17 م
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فصل التيار الكهربائى 5 ساعات غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:57 م
فصل التيار الكهربائى 5 ساعات غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات محول كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر.

وأكد بيان من مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربائى عن إحدى المولات التجارية الكبرى بمنطقة الطريق الدائرى جنوب الغردقة، وإحدى القرى المجاورة لها والكمين الجنوبى ومحطة الكيلو 9 والدولفين وقرى سهل حشيش، وذلك غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال ، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.


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