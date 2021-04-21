غلق كوبرى جمجرة بالقليوبية غدا لأعمال الصيانة والترميم وإعاده افتتاحه 7 مايو

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بشأن كوبرى قنطرة جمجرة الجديدة، ونظرا لتهالك الكوبرى والحاجة إلى الصيانة الدورية له، وبناء على التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة مرور القليوبية، تم إزالة الخرسانة من بلاط الكوبرى، حيث سيتم غلق المرور من على الكوبري ابتداء من غدا الخميس، الموافق 22 أبريل 2021.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه سيتم فتح الكوبرى اعتبارا من يوم 7 مايو 2021 وحتى 17 مايو 2021، على أن يتم غلق الكوبرى مرة أخرى اعتبارا من 18 مايو إغلاق تام للكوبرى حتى 30 يونيو 2021.

وكان رئيس مصلحة الرى وافق على ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة الحالى من ميزانية مصلحة الرى حفاظا على سلامة وأمان القنطرة، ويعتبر كوبرى جمجرة المدخل الوحيد لقرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبدالمجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر، وكفر الحبش، بالإضافة إلى ربط منيا القمح وتوابعها بمحافظة الشرقية وغيرها.

كما يخدم الكوبرى ما يزيد عن 40 ألف نسمة من أبناء مركزى بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمنطقة شرق الرياح التوفيقى، حيث طالب الأهالى بسرعة إنها أعمال الترميم وفتحه للمرور مرة أخرى.