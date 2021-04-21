عقوبة الضابط المدان بقتل "جورج فلويد" تتراوح بين 10 - 40 عاما فى السجن

كتبت: نهال أبو السعود

أدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بقتل جورج فلويد وهو الحكم الذي أثار موجات من الاحتفالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد سنوات من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة.

ورصدت شبكة سي ان ان الخطوات القادمة في المحاكمة بعد قرار الإدانة، حيث كشفت ان النطق بالحكم سيكون خلال 8 أسابيع، قال القاضي بيتر كاهيل إن الأمر سيستغرق ثمانية أسابيع أخرى قبل أن يتم الحكم عليه، وبينما كان شوفين قد خرج بكفالة منذ أكتوبر، ألغى كاهيل كفالة شوفين بعد الحكم، لذلك سينتظر الآن الحكم في السجن.

تم نقل شوفين إلى مرفق إصلاحية مينيسوتا، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الإصلاح في مينيسوتا سارة فيتزجيرالد، تقع المنشأة الإصلاحية في ستيلووتر ، على بعد حوالي 25 ميلاً شرق وسط مدينة مينيابوليس.

ووفقا للتقريـ سينظر كاهيل في عوامل مثل مقتل فلويد أمام طفل ، وديناميكية القوة بين الضباط والمدنيين ، في تحديد حكم شوفين.

وقد يواجه شوفين ما يصل إلى 40 عامًا في السجن بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، وما يصل إلى 25 عامًا في جريمة القتل من الدرجة الثالثة وما يصل إلى 10 سنوات للقتل غير العمد.

في نفس السياق، توصي إرشادات مينيسوتا بإصدار الأحكام بالسجن حوالي 12.5 عامًا لكل تهمة قتل وحوالي أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد في هذه الحالة، طلبت الدولة حكمًا أكثر صرامة مما تنص عليه التوصيات.

ومن المتوقع أن يُحاكم الضباط الثلاثة الآخرون الذين يواجهون اتهامات في وفاة فلويد معًا في أغسطس، حيث يعتبر كل من تو ثاو وتوماس لين وجي ألكسندر كينج متهمون بالمساعدة والتحريض على القتل العمد من الدرجة الثانية والمساعدة والتحريض على القتل الخطأ من الدرجة الثانية.