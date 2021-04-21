طقس الخليج.. غائم بالسعودية ومائل للحرارة بالإمارات والكويت

كتب محمد جمال

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص تنبأت أحول الطقس اليوم الأربعاء، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السعودية، فيما

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.



وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب احيانا ويكون معتدل هذه الليلة.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية.. والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %.. والصغرى 10 %.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً ومائل للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س .

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الثاني عند 05:24 والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 20:30 والجزر الاول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

أبو ظبي 33 20

دبــي 32 21

الشارقة 32 18

عجمان 32 19

أم القيوين 31 17

الكويت

ليلًا معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة . نهارًا حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .