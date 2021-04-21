ضبط 48 طن أسمدة محظورة بيعه و39 طن ردة وأرز مجهولة المصدر بحملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 47 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحب مخزن أسمدة، ويقيم دائرة مركز جهينة لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة أسمدة كيماوية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعه وتم ضبط "48" طن أسمدة كيماوية.

وتم ضبط صاحب مخزن ومركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "24" طن ردة، "12" طنا، و500 كيلو أرز، و"3 " أطنان عدس بإجمالي وزن 39 طنا و500 كيلو جرام.

كما تم ضبط قضايا "9" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"8" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و"7" قضايا التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد تشغيل المخبز، و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وجـارٍ الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلة.