ضبط 26 جوالا بداخله طن من أحجار خام الذهب بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم يقود سيارة على متنها 26 جوال من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب تزن نحو طن و300 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 7 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو تزن 400 جرام و150 جرام أفيون و2 سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 705 أحكام على النحو التالى : ضبط 3 جنايات و150 حكم حبس جزئى و29 حكم حبس مستأنف و366 أحكام غرامات و157 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية، شملت: 8 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 3 قضايا، شملت: 3 محاضر ضد المخالفين لقانون الرى والصرف وتم ضبط 558 مخالفة مرورية شملت: التصالح الفوري فى 81 مخالفة، و تحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 96 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة، وتم ضبط سيارة بدون ترخيص، و6 توك توك حجز إدارى بناء علي قرار المحافظ.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالة إيجابية لتعاطى حشيش وبانجو.