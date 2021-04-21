ضبط 25 طن أغذية مغشوشة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة تموينية مُكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.

أسفرت جهودها عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج عسل النحل - بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، لقيامه بإستخدام "عسل جلوكوز" مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى عملية التصنيع ووضع علامات تجارية وهمية "خلافاً للحقيقة".. مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وبتفتيش المصنع تم ضبط (17 طن و 200 كيلو جرام "عسل نحل – شمع عسل نحل – سكر جلوكوز" – عبوات منتج نهائى – كمية من العبوات والأغلفة – ماكينة تغليف").

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات بإستخدام مواد مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع فى عملية التصنيع .. وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسبباً أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وبتفتيش المصنع تم ضبط (8 طن و 600 كيلو جرام "مخلل – صودا كاوية – صبغة وألوان صناعية – ماكينة تقطيع").