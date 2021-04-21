اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:27 م
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ضبط صاحب جراج ضرب كلب حتى الموت بالهرم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:07 م
ضبط صاحب جراج ضرب كلب حتى الموت بالهرم تداول الواقعة على السوشيال
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بالضرب حتى فارق الحياة، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على حيوان أليف "كلب" بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارق الحياة داخل جراج بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغ من أحد المواطنين بذات المضمون ضد (حارس جراج – مقيم بدائرة القسم) لإرتكابه الواقعة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الكلب بالدخول للجراج محل عمله والعبث بمحتويات معيشته، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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