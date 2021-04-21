ضبط صاحبة محل بقالة بحوزتها كمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة ثان سوهاج، من إلقاء القبض على صاحبة كشك بقالة تقيم بدائرة القسم وبحوزتها 15 تذكرة من مخدر شابو، و3 تذاكر من مخدر الهيرويين ومبلغ مالى، وذلك بقصد الاتجار.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية يفيد بورود معلومات اكدت صحتها التحريات مفادها قيام صاحبة كشك بقالة بدائرة قسم ثان سوهاج بالاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفى الشندويلى، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات، بالاشتراك مع المقد أحمد المولد، رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج.

تبين من التحريات قيام صاحبة كشك بقالة، وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطها الاجرامي وعقب استصدار إذن النيابة العامة قامت حملة من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج باستهداف المتحرى عنها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط المذكورة وبحوزتها "15" تذكرة لمادة الشابو المخدر "3" تذكرة لمادة الهيروين المخدر، ومبلغ مالى 150 جنيها هاتف محمول بالشريحة الخاصة به، وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائها، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاءت عملية الضبط فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام وخاصة فـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة.