ضبط أصحاب مخابز استولوا على 700 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5,22 طن "دواجن") .. مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف بيطرى، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,25 طن "دواجن – فيليه - برجر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 طن "سكر حر – أرز أبيض") "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3,8 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم)، تم تجميعه وإعادة نخله وتعبئته وطرحه بالأسواق كونه دقيق فاخر قدرت بقيمة 22800 جنيه، وكذا (2 ماكينة للتعبئة)، بحوزة (مالك منخل دقيق غير مرخص) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة البحيرة) وبحوزته (849 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها – 2 ماكينة صرف خبز)، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج) لقيامه بالإستيلاء على (681148 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وضبط (10730 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قلم أنسولين – شرائط تحليل سكر") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى "مجهولة المصدر" لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.